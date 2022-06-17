Медведев поделился эмоциями от выхода в полуфинал турнира в Галле

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над испанцем Роберто Баутистой Агутом в четвертьфинале турнира ATP 500 в Галле.

«Прежде всего, он великий игрок. Я помню все наши матчи… Он играл в отличный теннис, и мне было трудно победить. Сегодня у меня был план и мне удалось его выполнить. Я лучше действовал в ключевых розыгрышах.

Я знаю, что Оскар Отте хороший игрок, особенно на траве, да и на глине он играет неплохо. На прошлой неделе он вышел в полуфинал турнира в Штутгарте, проиграв Маттео Берреттини на двух тай-брейках… Так что это будет непросто. Мне нужно хорошо подготовиться и показать свой лучший теннис. Мы дважды разминались вместе с Отте и один раз тренировались на этой неделе, даже сыграли сет, который закончился тай-брейком», — приводит слова Медведева ATP.

В полуфинале турнира 26-летний россиянин сыграет с немецким теннисистом Оскаром Отте. Матч пройдет в субботу, 18 июня.

Медведеву 13 июня во второй раз в карьере возглавил рейтинг АТР, ранее он занимал первое место с 28 февраля по 21 марта 2022 года. На счету россиянина 13 титулов под эгидой организации.