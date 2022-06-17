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Сегодня, 18:43

Кирьос обыграл Карреньо Бусту и вышел в полуфинал турнира в Галле

Анна Горшкова
Корреспондент
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Австралийский теннисист Ник Кирьос обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту в четвертьфинале турнира ATP 500 в Галле.

Матч продлился 1 час 8 минут и завершился со счетом 6:4, 6:2.

65-я ракетка мира Кирьос 13 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету 19-й ракетки мира Карреньо Бусты ни одного эйса, три двойные и ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале турнира Кирьос сыграет с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 134 520 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал
Ник Кирьос (Австралия, WC) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 6) — 6:4, 6:2

Теннис
Ник Кирьос
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