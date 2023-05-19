Медведев ответил, считает ли себя фаворитом в борьбе за титул на «Мастерсе» в Риме

Третья ракетка мира Даниил Медведев ответил, считает ли себя фаворитом в борьбе за титул на грунтовом «Мастерсе» в Риме.

«Я так не думаю. Особенно на фоне Руне и Рууда. Я не хочу говорить, что они «специалисты по грунту», но им точно нравится играть на грунте. И Борне, и Стефаносу тоже. В последние годы Стефанос зарекомендовал себя как один из трех-четырех лучших игроков на грунте.

Так что я определенно не отношу себя к числу фаворитов, но я играю и чувствую себя здесь очень хорошо. Так что, если мне удастся так же хорошо сыграть в полуфинале, я уверен, моему сопернику придется несладко. Именно этого я и хочу добиться. Так что я надеюсь пройти дальше, выиграть еще два матча», — сказал Медведев на пресс-конференции.

За выход в финал турнира Медведев поспорит с греком Стефаносом Циципасом. Матч пройдет 20 мая.