Медведев обыграл американца Накашиму во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе

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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий раунд турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США).

Во втором круге Медведев победил американца Брэндона Накашиму в двух сетах — 6:4, 6:3.

Следующим соперником россиянина станет белорус Илья Ивашко.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Брэндон Накашима (США) — 6:4, 6:3