Медведев обыграл американца Накашиму во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий раунд турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США).
Во втором круге Медведев победил американца Брэндона Накашиму в двух сетах — 6:4, 6:3.
Следующим соперником россиянина станет белорус Илья Ивашко.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 5) — Брэндон Накашима (США) — 6:4, 6:3
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