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Сегодня, 07:36

Хачанов выиграл у немца Отте и прошел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов прошел в третий круг турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США).

Во втором круге россиянин победил немца Оскара Отте в двух сетах — 6:3, 6:3.

В третьем круге соперником Хачанова станет испанец Алехандро Давидович Фокина.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 13) — Оскар Отте (Германия) — 6:3, 6:3

Теннис
Карен Хачанов
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Фокина может сыграть с Хачановым в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
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