Хачанов выиграл у немца Отте и прошел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Карен Хачанов прошел в третий круг турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США).
Во втором круге россиянин победил немца Оскара Отте в двух сетах — 6:3, 6:3.
В третьем круге соперником Хачанова станет испанец Алехандро Давидович Фокина.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 13) — Оскар Отте (Германия) — 6:3, 6:3
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