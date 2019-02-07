Медведев обыграл Хаасе и вышел в четвертьфинал турнира в Софии

Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира АТР в Софии обыграл голландца Робина Хаасе - 5:7, 6:2, 6:2. В четвертьфинале он сыграет со словаком Мартином Клижаном, который победил Даниэля Брандса.

Также в четвертьфинал вышли испанец Фернандо Вердаско и венгр Мартон Фучович.

София (Болгария)

Турнир ATP Sofia Open

Призовой фонд 524 340 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 3) - Робин Хаасе (Голландия) - 5:7, 6:2, 6:2

Мартин Клижан (Словакия) - Даниэль Брандс (Германия, Q) - 7:6(7:5), 6:4

Фернандо Вердаско (Испания, 6) - Мариуш Копил (Румыния) - 6:2, 4:6, 6:1

Мартон Фучович (Венгрия) - Янник Маден (Германия, Q) - 7:6(7:3), 3:6, 6:4