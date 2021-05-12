Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Медведев — о игре на грунте: «Нравится быть в грязи, как собака? Я не осуждаю»

17:45
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
Теги:

Российский теннисист Даниил Медведев критиковал грунт во время матча против соотечественника Аслана Карацева (2:6, 4:6) во втором раунде турнира АТР в Риме (Италия).

«Для меня это худшая поверхность в мире. Но если тебе нравится быть в грязи, как собака, я не сужу», — сказал Медведев при счете 3:4 во втором сете.

Также он попросил супервайзера Герри Армстронга дисквалифицировать его, потому что «так будет лучше для всех».

Соперником Карацева в третьем раунде станет американец Райлли Опелка.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/TennisPodcast/status/1392470353788776453

Читайте также

В «Спартаке» отреагировали на слив трансферной стратегии клуба
Гвардиола — третий тренер в истории футбола по количеству завоеванных трофеев
Кто из наших сыграет в плей-офф НХЛ и какие команды будут бороться за Кубок Стэнли?
Источник: «Спартак» рассматривает Фонсеку, Педру Мартинша и Марко Силву на пост главного тренера

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд