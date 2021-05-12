Российский теннисист Даниил Медведев критиковал грунт во время матча против соотечественника Аслана Карацева (2:6, 4:6) во втором раунде турнира АТР в Риме (Италия).

«Для меня это худшая поверхность в мире. Но если тебе нравится быть в грязи, как собака, я не сужу», — сказал Медведев при счете 3:4 во втором сете.

Также он попросил супервайзера Герри Армстронга дисквалифицировать его, потому что «так будет лучше для всех».

Соперником Карацева в третьем раунде станет американец Райлли Опелка.