Медведев — о игре на грунте: «Нравится быть в грязи, как собака? Я не осуждаю»
17:45
Российский теннисист Даниил Медведев критиковал грунт во время матча против соотечественника Аслана Карацева (2:6, 4:6) во втором раунде турнира АТР в Риме (Италия).
«Для меня это худшая поверхность в мире. Но если тебе нравится быть в грязи, как собака, я не сужу», — сказал Медведев при счете 3:4 во втором сете.
Также он попросил супервайзера Герри Армстронга дисквалифицировать его, потому что «так будет лучше для всех».
Соперником Карацева в третьем раунде станет американец Райлли Опелка.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/TennisPodcast/status/1392470353788776453
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