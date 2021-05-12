Циципас обыграл Чилича во втором раунде турнира в Риме
17:59
В матче второго раунда турнира АТР в Риме (Италия) греческий теннисист Стефанос Циципас победил хорвата Марина Чилича (7:5, 6:2).
Матч продолжался один час и 45 минут. Следующим соперником грека станет победитель пары Маттео Берреттини (Италия) — Джон Миллмэн (Австралия).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.
Призовой фонд 2 082 690 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 5) — Марин Чилич (Хорватия) — 7:5, 6:2
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