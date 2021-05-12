Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу Аслана Карацева над второй ракеткой мира Даниилом Медведевым во втором круге «Мастерса» в Риме — 6:2, 6:4.

«Карацев сильнее Медведева на грунте, это объективно, — сказал Кафельников «СЭ». — Это видно по игре и по результату. Даниил за короткий промежуток времени не перестроит игру. У него уже есть свой стиль, который дает ему большие плоды на быстрых покрытиях. Для перестройки на грунт нужно время и титанические усилия. Не думаю, что у Медведева будет желание и стремление довести свою игру на грунте до идеала. Думаю, что он вполне доволен тем, как играет на быстрых покрытиях».

Кафельников также считает, что это поражение никак не скажется на Медведеве.

«Психологическое состояние? Это никак не скажется на Данииле. Он не ждет успеха на грунте. Опять будет ждать начало сезона на быстрых покрытиях в июле. Мне кажется, Даниил только и думает, когда уже этот грунтовый сезон закончится. Быстрее бы его забыть», — добавил Кафельников.

В следующем круге соперником Карацева станет американец Райли Опелка.

(Артем Бухаев)