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Сегодня, 18:07

Медведев на Итоговом турнире ATP сыграет в группе с Алькарасом и Рублевым

Виктория Кравченко
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP, который пройдет в Турине с 12 по 19 ноября на кортах арены «Пала Альпитур». Российский теннисист Даниил Медведев сыграет в одной группе с соотечественником Андреем Рублевым, испанцем Карлосом Алькарасом и немцем Александром Зверевым.

«Зеленая группа»

Новак Джокович (Сербия, 1)
Янник Синнер (Италия, 4)
Стефанос Циципас (Греция, 6)
Хольгер Руне (Дания, 8)

«Красная группа»

Карлос Алькарас (Испания, 2)
Даниил Медведев (Россия, 3)
Андрей Рублев (Россия, 5)
Александр Зверев (Германия, 7)

Из каждой группы в полуфинал выйдут по два теннисиста.

Общий призовой фонд турнира составит рекордные 15 миллионов долларов. Победитель может получить почти 5 миллионов.

В прошлом сезоне победителем ATP Finals стал Новак Джокович, переигравший в финале Каспера Рууда. Рублев добрался до полуфинала, проиграв норвежцу. Медведев, который выигрывал Итоговый турнир в 2020 году, в прошлом году проиграл все три матча в группе.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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