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Сегодня, 14:00

Медведев может выйти в полуфинал ATP Finals уже сегодня: расклады группы

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Даниил Медведев.
Фото AFP

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сегодня проведут вторые матчи на Итоговом турнире-2023 в Турине.

Сначала Рублев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом (время начала — ориентировочно в 16.30 мск), затем Медведев встретится с немцем Александром Зверевым (время начала — не ранее 23.00 мск).

После первого тура положение в Красной группе следующее: 1. Медведев — 1 победа — 0 поражений (сеты 2-0), 2. Зверев — 1-0 (2-1), 3. Алькарас — 0-1 (1-2), 4. Рублев — 0-1 (0-2).

Медведев выйдет в полуфинал досрочно сегодня, если:

— обыграет Зверева в двух сетах;

— обыграет Зверева и Рублев победит Алькараса.

Зверев выйдет в полуфинал сегодня, если

— обыграет Медведева и Алькарас победит Рублева.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Рублев — Алькарас и Медведев — Зверев.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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