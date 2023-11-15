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Сегодня, 15:02

Янчук — о матче Рублева и Алькараса: «Шансы 50 на 50»

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Российский тренер Виктор Янчук поделился ожиданиями от предстоящего матча Итогового турнира ATP между Андреем Рублевым и Карлосом Алькарасом.

«Они никогда не играли между собой, и это очень хорошо для Рублева, так как Алькарасу придется привыкать к его высокому темпу, а это сделать очень непросто. Алькарас тоже играет быстро, но в последнее время он потерял стабильность, и к нему стали подбирать ключи. При этом испанец все еще является опасным соперником, так что шансы будут 50 на 50», — приводит слова Янчука ТАСС.

Матч состоится сегодня, 15 ноября, в Турине. Начало примерно после 16:30 (мск). Алькарас является второй ракеткой в мире, Рублев занимает в рейтинге ATP пятое место. Спортсмены никогда не играли с друг другом на профессиональном уровне. В декабре 2022 года теннисисты встречались на показательном турнире в Абу-Даби. Тогда россиянин обыграл оппонента — 6:2, 6:1.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Рублев
Карлос Алькарас
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