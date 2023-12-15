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Матыцин поделился впечатлениями от фильма «Вершина жизни капитана Тарпищева»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Министр спорта России Олег Матыцин поделился впечатлениями от фильма «Вершина жизни капитана Тарпищева».

«Большая честь быть вместе с вами, еще раз праздновать победу в Кубке Дэвиса, вы позволили еще раз ощутить гордость за нашу страну и всех тех, кто создавал эту победу. Шамиль Анвярович велик не только капитанском в теннисе, но и тем, что долгие годы возглавлял отечественный спорт. Был сложный период, но страна вышла из него победителями. Отдельные слова признательности вам, Шамиль Анвярович. Чесноков сказал, что вы фартовый. По моему мнению, фартовость — это божья искра, которой вы делитесь с остальными. Наши люди играют в теннис, потому что там есть вы, там есть победный дух. Уверен, у нас есть и великое победное будущее. Мы счастливые люди, потому что у нас есть Шамиль Анвярович», — сказал Матыцин.

Шамиль Тарпищев является президентом Федерации тенниса России, главным тренером сборной России по теннису, а также входит в состав Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК).

Олег Матыцин
Шамиль Тарпищев
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