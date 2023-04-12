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Сегодня, 21:25

Берреттини сыграет с Руне в третьем круге турнира в Монте-Карло

Руслан Минаев
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Итальянец Маттео Берреттини обыграл аргентинца Франсиско Черундуло во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) — 5:7, 7:6 (7:1), 6:4.

В третьем круге Берреттини встретится с датчанином Хольгером Руне.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Маттео Берреттини (Италия) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 5:7, 7:6 (7:1), 6:4

Теннис
Маттео Берреттини
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