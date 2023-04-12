Берреттини сыграет с Руне в третьем круге турнира в Монте-Карло
Итальянец Маттео Берреттини обыграл аргентинца Франсиско Черундуло во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) — 5:7, 7:6 (7:1), 6:4.
В третьем круге Берреттини встретится с датчанином Хольгером Руне.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Маттео Берреттини (Италия) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 5:7, 7:6 (7:1), 6:4
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