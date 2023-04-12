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Сегодня, 21:30

Ольховский о матче Рублев — Хачанов: «Оба сейчас играют классно и пусть победит сильнейший на сегодняшний день»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский высказался о предстоящей игре Андрея Рублева и Карена Хачанова в третьем круге турнира в Монте-Карло.

«У меня ожидания хорошего матча. Я болею за обоих игроков, поэтому не буду кого-то из них выделять. Оба сейчас играют классно и пусть победит сильнейший на сегодняшний день. И Андрей, и Карен на грунте играть умеют, поэтому покрытие вряд ли кому-то здесь даст преимущество», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Матч Рублева и Хачанова состоится завтра, 13 апреля, начало — 13.30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-hovskij-podelilsya-ozhidaniyami-ot-matcha-rubleva-i-hachanova-v-monte-karlo/
Теннис
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
Карен Хачанов
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