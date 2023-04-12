Тарпищев считает закономерными победы Медведева и Хачанова на турнире в Монте-Карло

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов не удивили результатами во втором круге турнира в Монте-Карло.

«Ребята победители тех, кого обязаны обыгрывать вне зависимости от покрытия. В этом плане все закономерно. Теперь нас ждет интересный матч между Хачановым и Рублевым в следующем круге, сложно предсказать, кто окажется сильнее», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

12 апреля Медведев обыграл итальянца Лоренцо Сонего. В третьем круге он сыграет с Александром Зверевым из Германии. Хачанов во втором круге победил белоруса Илью Ивашко, следующим его соперником станет соотечественник Андрей Рублев.