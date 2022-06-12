Маррей уступил Берретини в финале турнира в Штутгарте

Итальянец Маттео Берреттини обыграл британца Энди Маррея в финале турнира в Штутгарте. 10-я ракетка мира одержала победу в трех сетах — 6:3, 5:7, 6:3.

За 2 часа 40 минут матча 26-летний Маттео выполнил 19 подач навылет, реализовал четыре брейк-пойнта и допустил три двойные ошибки. 35-летний Энди сделал семь эйсов и один брейк, трижды ошибившись при подаче.

По ходу решающей партии Маррей дважды прибегал к помощи врача, который массировал его травмированное бедро.