Колхоф и Скупски выиграли парный турнир в Хертогенбосе

Британско-нидерландский дуэт Нил Скупски — Весли Колхоф обыграл австралийцев Мэттью Эбден — Макс Перселл в финале турнира ATP в Хертогенбосе.

Матч длился 1 час 38 минут и завершился со счетом 4:6, 7:5, 10:6.

Дуэт Колхоф — Скупски сделал 4 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8 попыток. На счету Эбден — Перселл — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 3 попыток.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 648 130 евро

Открытые корты, трава

Парный разряд

Финал

Весли Колхоф/Нил Скупски (Нидерланды/Великобритания, 2) — Мэттью Эбден/Макс Перселл (Австралия, 4) — 4:6, 7:5, 10:6