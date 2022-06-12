Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в беседе с «СЭ» отреагировал на поражение Даниила Медведева в финале турнира ATP 250 в Хертогенбосе.

«Соперник Дани сегодня был очень хорош, его надо похвалить. В полуфинале голландец одолел Оже-Альясим до этого, который играет прилично. Надо отметить, что Тим здорово подает, что на траве проблематично для приема. С задней линии играет мощно, довольно редко ошибаясь. Вот эти факторы и решили исход сегодняшнего финала. Что касается Медведева, то на траве это первый турнир для него в этом году.

Даниил еще не пришел в себя после травмы. Надо сыграть еще несколько турниров в щадящем режиме, тогда выработается нервная система. Сегодняшняя игра Медведева сильно отличается от той, что была до травмы — он играл гораздо чище. Результат на этот период времени абсолютно нормальный. Возвращение уровня игры — вопрос времени. Попав в финал, он тоже взял очки, которые позволят ему немного оторваться от второго места. Считаю, что все нормально», — сказал Тарпищев «СЭ».

Медведев проиграл в финале травяного турнира ATP 250 в Хертогенбосе. Россиянин уступил 205-й ракетке мира Тиму ван Рейхтовену. Матч продолжался 1 час 3 минуты и завершился со счетом (4:6, 1:6).

(Дмитрий Барулев)