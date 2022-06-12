Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:57

Тарпищев — о поражении Медведева: «Даниил еще не пришел в себя после травмы. Возвращение уровня игры — вопрос времени»

Тарпищев отреагировал на поражение Медведева в финале турнира в Хертогенбосе
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в беседе с «СЭ» отреагировал на поражение Даниила Медведева в финале турнира ATP 250 в Хертогенбосе.

«Соперник Дани сегодня был очень хорош, его надо похвалить. В полуфинале голландец одолел Оже-Альясим до этого, который играет прилично. Надо отметить, что Тим здорово подает, что на траве проблематично для приема. С задней линии играет мощно, довольно редко ошибаясь. Вот эти факторы и решили исход сегодняшнего финала. Что касается Медведева, то на траве это первый турнир для него в этом году.

Даниил еще не пришел в себя после травмы. Надо сыграть еще несколько турниров в щадящем режиме, тогда выработается нервная система. Сегодняшняя игра Медведева сильно отличается от той, что была до травмы — он играл гораздо чище. Результат на этот период времени абсолютно нормальный. Возвращение уровня игры — вопрос времени. Попав в финал, он тоже взял очки, которые позволят ему немного оторваться от второго места. Считаю, что все нормально», — сказал Тарпищев «СЭ».

Медведев проиграл в финале травяного турнира ATP 250 в Хертогенбосе. Россиянин уступил 205-й ракетке мира Тиму ван Рейхтовену. Матч продолжался 1 час 3 минуты и завершился со счетом (4:6, 1:6).

(Дмитрий Барулев)

Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
Российских дзюдоистов пустили на международные соревнования: это большой прецедент
Мраморная глыба, стихи и Кубок в руках. Как выглядит могила вратаря ЦСКА, над которой армейцы поклялись выиграть последний чемпионат СССР
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дмитриева — о поражении Медведева от 205 ракетки мира: «Рейтинг Рейтховена обманчив»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости