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Сегодня, 18:07

Хачанов проиграл Оже-Альяссиму в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе

Иван Шитик
Корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов завершил выступления на турнире в Хертогенбосе. На стадии 1/4 финала россиянин уступил в двух сетах представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму.

Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время россиянин записал в актив один эйс (против восьми у канадца) и четыре двойные ошибки (против трех у соперника). Карен реализовал один брейк-пойнт, Феликс — два.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 648 130 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — Карен Хачанов (Россия, 5) — 7:6 (7:5), 6:4

Карен Хачанов
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