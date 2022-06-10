Хачанов проиграл Оже-Альяссиму в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе

Российский теннисист Карен Хачанов завершил выступления на турнире в Хертогенбосе. На стадии 1/4 финала россиянин уступил в двух сетах представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму.

Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время россиянин записал в актив один эйс (против восьми у канадца) и четыре двойные ошибки (против трех у соперника). Карен реализовал один брейк-пойнт, Феликс — два.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 648 130 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — Карен Хачанов (Россия, 5) — 7:6 (7:5), 6:4