Макдональд победил Нисикори и вышел в финал турнира в Вашингтоне

Американский теннисист Маккензи Макдональд в полуфинала турнира в Вашингтоне обыграл японца Кея Нисикори со счетом 6:4, 3:6, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты. Американец сделал 4 эйса и 3 двойные ошибки, а также реализовал 5 брейк-пойнтов из 13.

В финале турнира Макдональд встретится с итальянцем Янником Синнером. Матч пройдет 8 августа и начнется в 22:00 мск.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Маккензи Макдональд (США) — Кеи Нисикори (Япония) — 6:4, 3:6, 7:5