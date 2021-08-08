Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Теннис   //    ATP

Макдональд победил Нисикори и вышел в финал турнира в Вашингтоне

04:36
Теги:

Американский теннисист Маккензи Макдональд в полуфинала турнира в Вашингтоне обыграл японца Кея Нисикори со счетом 6:4, 3:6, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты. Американец сделал 4 эйса и 3 двойные ошибки, а также реализовал 5 брейк-пойнтов из 13.

В финале турнира Макдональд встретится с итальянцем Янником Синнером. Матч пройдет 8 августа и начнется в 22:00 мск.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Маккензи Макдональд (США) — Кеи Нисикори (Япония) — 6:4, 3:6, 7:5

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Донецкая синхронистка сбежала с Украины в Россию из-за войны. А теперь стала олимпийской чемпионкой
Маргарита Симоньян: «Судьи — космические твари, больше не смотрю Олимпиаду»
«Арину конкретно придерживали, оценки были необъективны». Судья по художественной гимнастике — о сенсации на Олимпиаде в Токио
Алина Кабаева — о посте Утяшевой: «Израильская гимнастка не «вырвала победу» у нашей спортсменки, а Дину Аверину обокрали, тупо и нагло лишили заслуженной золотой медали»
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд