Макдональд победил Нисикори и вышел в финал турнира в Вашингтоне
04:36
Американский теннисист Маккензи Макдональд в полуфинала турнира в Вашингтоне обыграл японца Кея Нисикори со счетом 6:4, 3:6, 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты. Американец сделал 4 эйса и 3 двойные ошибки, а также реализовал 5 брейк-пойнтов из 13.
В финале турнира Макдональд встретится с итальянцем Янником Синнером. Матч пройдет 8 августа и начнется в 22:00 мск.
Вашингтон (США)
Турнир ATP Citi Open
Призовой фонд 1 895 290 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Маккензи Макдональд (США) — Кеи Нисикори (Япония) — 6:4, 3:6, 7:5
Читайте также
«Арину конкретно придерживали, оценки были необъективны». Судья по художественной гимнастике — о сенсации на Олимпиаде в Токио
Алина Кабаева — о посте Утяшевой: «Израильская гимнастка не «вырвала победу» у нашей спортсменки, а Дину Аверину обокрали, тупо и нагло лишили заслуженной золотой медали»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю