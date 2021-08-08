Синнер обыграл Бруксби и вышел в финал турнира в Вашингтоне
01:16
Итальянский теннисист Янник Синнер победил американца Дженсона Бруксби (7:6, 6:1) в полуфинале турнира АТР в Вашингтоне (США).
Во втором полуфинале сыграют Кеи Нисикори (Япония) и Маккензи Макдональд (США).
Вашингтон (США)
Турнир ATP Citi Open
Призовой фонд 1 895 290 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Янник Синнер (Италия, 5) — Дженсон Бруксби (США, WC) — 7:6 (7:2), 6:1
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