Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Теннис   //    ATP

Новак Джокович поздравил Роджера Федерера с юбилеем

20:15
Теги:

Сербский теннисист Новак Джокович поздравил швейцарца Роджера Федерера с юбилеем. Ему исполнилось 40 лет.

«Привет, Роджер. Рад поздравить тебя с сорокалетием. Вот это возраст, просто вау. Ты и сейчас вдохновляешь всех и добиваешься успехов на корте. Спасибо за мотивацию.

Мы 15 лет играем вместе — это честь. Надеюсь, ты продолжишь выступления. Ты нужен спорту. Спасибо за то, что ты так много сделал для тенниса. Желаю тебе здоровья и счастья с семьей. Спасибо за все», — цитирует Джоковича ATP.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Девочки выступили достойно, зная, что идут на расстрел». Винер-Усманова вновь уничтожает судейство в Токио-2020
Итоги Олимпиады-2020 для России: кто герой, а кто не оправдал ожиданий?
Главный судья по художественной гимнастике на проигранной Олимпиаде — русская. Как Наталья Кузьмина заняла этот пост
Еще один скандал в гимнастике и потухший огонь: итоги последнего дня Олимпиады
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд