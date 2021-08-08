Новак Джокович поздравил Роджера Федерера с юбилеем

Сербский теннисист Новак Джокович поздравил швейцарца Роджера Федерера с юбилеем. Ему исполнилось 40 лет.

«Привет, Роджер. Рад поздравить тебя с сорокалетием. Вот это возраст, просто вау. Ты и сейчас вдохновляешь всех и добиваешься успехов на корте. Спасибо за мотивацию.

Мы 15 лет играем вместе — это честь. Надеюсь, ты продолжишь выступления. Ты нужен спорту. Спасибо за то, что ты так много сделал для тенниса. Желаю тебе здоровья и счастья с семьей. Спасибо за все», — цитирует Джоковича ATP.