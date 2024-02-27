Медведев сыграет с Шевченко в турнире ATP-500 в Дубае 27 февраля

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев сыграет с представителем Казахстана Александром Шевченко в первом круге турнира ATP-500 в Дубае во вторник, 27 февраля. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

В России официальной трансляции турниров ATP нет. Бесплатно видеотрансляция матча Медведев — Шевченко будет доступна в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В истории очных противостояний теннисисты встречались лишь единожды. Это было в мае 2023 года в третьем круге на «мастерсе» в Мадриде. Тогда россиянин выиграл в двух сетах — 4:6, 6:1, 7:5.

Первая ракетка России — действующий чемпион турнира ATP-500 в Дубае.

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