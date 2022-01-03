Лайович снялся с матча против Гарина из-за травмы, сборная Чили сравняла счет в матче с Сербией
16:25
Продолжается матч Кубка АТР между сборными Сербии и Чили.
Серб Душан Лайович не смог завершить матч против Кристиана Гарина из-за травмы. Счет в противостоянии стал равным — 1:1.
Судьба матча определится в парной игре.
Сидней (Австралия)
ATP Cup
Призовой фонд 10 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа A
Сербия — Чили — 1:1
Душан Лайович — Кристиан Гарин — 6:4, 4:6, 0:3 отказ Лайовича
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю