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Лайович снялся с матча против Гарина из-за травмы, сборная Чили сравняла счет в матче с Сербией

16:25
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Продолжается матч Кубка АТР между сборными Сербии и Чили.

Серб Душан Лайович не смог завершить матч против Кристиана Гарина из-за травмы. Счет в противостоянии стал равным — 1:1.

Судьба матча определится в парной игре.

Сидней (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 10 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа A

Сербия — Чили — 1:1

Душан Лайович — Кристиан Гарин — 6:4, 4:6, 0:3 отказ Лайовича

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Евгений Петров все материалы автора
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