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Циципас проиграл Шварцману в матче Кубка ATP

16:12

Греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл аргентинцу Диего Шварцману в рамках группового этапа ATP Cup (6:7 (5:7), 6:3, 6:3).

Встреча длилась 2 часа 44 минуты.

После двух одиночных матчей сборная Греции проигрывает Аргентине со счетом 0-2.

Сидней (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 10 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа D

Греция — Аргентина

Стефанос Циципас — Диего Шварцман — 7:6 (7:5), 3:6, 3:6

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Виктория Кравченко все материалы автора
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