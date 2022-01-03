Циципас проиграл Шварцману в матче Кубка ATP
16:12
Греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл аргентинцу Диего Шварцману в рамках группового этапа ATP Cup (6:7 (5:7), 6:3, 6:3).
Встреча длилась 2 часа 44 минуты.
После двух одиночных матчей сборная Греции проигрывает Аргентине со счетом 0-2.
Сидней (Австралия)
ATP Cup
Призовой фонд 10 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа D
Греция — Аргентина
Стефанос Циципас — Диего Шварцман — 7:6 (7:5), 3:6, 3:6
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