Семь игроков из России завершили сезон в топ-100 рейтинга АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) представила обновленную версию рейтинга в одиночном разряде по итогам сезона.

В топ-100 лучших игроков вошли семь россиян. Наилучшая позиция у Даниила Медведева — 3-е место. Андрей Рублев расположился на пятой строчке, Карен Хачанов — на 15-й, Аслан Карацев — на 35-й. У Романа Сафиуллина 39-я позиция, у Александра Шевченко — 49-я. Для них это наивысшая позиция в рейтинге за карьеру. Павел Котов — 67-й.

Мировую классификацию возглавляет сербский теннисист Новак Джокович, который стал лидером по количеству сезонов, завершенных в качестве первой ракетки мира — 8. На первой строчке рейтинга АТР серб провел 400 недель.

Рейтинг АТР, 20 ноября 2023 года

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11245

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8855

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7600

4 (4). Янник Синнер (Италия) — 6490

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4805

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4235

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3985

8 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3660

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3245

10 (10). Тэйлор Фриц (США) — 3100

...15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2520

...35 (35). Аслан Карацев (Россия) — 1193

...39 (39). Роман Сафиуллин (Россия) — 1122

...49 (49). Александр Шевченко (Россия) — 947

...67 (58). Павел Котов (Россия) — 791