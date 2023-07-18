Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:52

Котов сыграет с Рублевым во втором круге турнира в Бостаде

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Павел Котов обыграл итальянца Марко Чеккинато на старте турнира ATP 250 в Бостаде (Швеция).

Матч завершился со счетом 6:1, 6:2. Продолжительность игры составила 59 минут.

89-я ракетка мира Котов 1 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9. На счету 95-й ракетки мира Чеккинато ни одного эйса, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Во втором круге грунтового турнира 24-летний Котов сыграет с соотечественником Андреем Рублевым. Теннисисты впервые сыграют друг против друга официальный матч уровня ATP.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Павел Котов (Россия, Q) — Марко Чеккинато (Италия) — 6:1, 6:2

Теннис
Андрей Рублев
Павел Котов
0
Читайте также
«Дарил цветы, шикарный мужчина»: певица Нюша вспомнила свидания со звездным хоккеистом
Австралия отказалась от Игр Содружества. Что теперь будет с Олимпиадой-2032?
Россия и Китай проведут военно-морское учение в Японском море в июле
Более 100 млн рублей арестовали на счетах блогера Елены Блиновской
Российские военные отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алькарас первым квалифицировался на итоговый турнир ATP
Новости
RSS RSS
Все новости