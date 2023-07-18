Шевченко сыграет с Руудом во втором круге турнира в Бостаде
Российский теннисист Александр Шевченко обыграл аргентинца Хуана Мануэля Черундоло в первом круге турнира ATP 250 в Бостаде.
Матч завершился со счетом 6:3, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 22 минуты.
Во втором круге грунтового турнира Шевченко сыграет с первым «сеяным» турнира Каспером Руудом.
В другом матче немец Александр Зверев обыграл Алекса Молчана (Словакия) со счетом 6:4, 3:6, 7:5.
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Шевченко (Россия) — Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) — 6:3, 6:3
Александр Зверев (Германия, 5) — Алекс Молчан (Словакия) — 6:4, 3:6, 7:5
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