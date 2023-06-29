Котов проиграл Харрису в четвертьфинале турнира в Мальорке
Российский теннисист Павел Котов проиграл спортсмену из ЮАР Ллойду Харрису в четвертьфинале турнира ATP в Мальорке (5:7, 2:6). Встреча длилась 1 час 38 минут.
В полуфинале Харрис сыграет с победителем пары Артур Риндеркнех (Франция, LL) — Кристофер Юбенкс (США).
Мальорка (Испания)
Турнир ATP Mallorca Championships
Призовой фонд 915 630 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ллойд Харрис (ЮАР, Q) — Павел Котов (Россия, LL) — 7:5, 6:2
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