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Сегодня, 14:49

Котов проиграл Харрису в четвертьфинале турнира в Мальорке

Виктория Кравченко
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Российский теннисист Павел Котов проиграл спортсмену из ЮАР Ллойду Харрису в четвертьфинале турнира ATP в Мальорке (5:7, 2:6). Встреча длилась 1 час 38 минут.

В полуфинале Харрис сыграет с победителем пары Артур Риндеркнех (Франция, LL) — Кристофер Юбенкс (США).

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 915 630 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ллойд Харрис (ЮАР, Q) — Павел Котов (Россия, LL) — 7:5, 6:2

Павел Котов
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