41-летний Лопес провел последний матч в карьере

Испанский теннисист Фелисиано Лопес проиграл немцу Яннику Ханфманну в четвертьфинале турнира на Мальорке — 2:6, 4:6.

41-летний испанец провел последний матч в карьере.

Лопес — победитель одного турнира «Большого шлема» в парном разряде («Ролан Гаррос» — 2016), пятикратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании, победитель 13 турниров ATP (из них 7 в одиночном разряде).

Его лучшая позиция в одиночном рейтинге — 12 (в марте 2015 года). За карьеру он одержал 506 побед (39 из них — над топ-10).

С 2019 года Лопес работает директором «Мастерса» в Мадриде. В июне его также назначили директором Кубка Дэвиса.

Ханфманн в полуфинале турнира сыграет с победителем матча Адриан Маннарино (Франция, 4) — Корантен Муте (Франция)

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 915?630 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Ханфманн (Германия) — Фелисиано Лопес (Испания, WC) — 6:2, 6:4