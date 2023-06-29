41-летний Лопес провел последний матч в карьере
Испанский теннисист Фелисиано Лопес проиграл немцу Яннику Ханфманну в четвертьфинале турнира на Мальорке — 2:6, 4:6.
41-летний испанец провел последний матч в карьере.
Лопес — победитель одного турнира «Большого шлема» в парном разряде («Ролан Гаррос» — 2016), пятикратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании, победитель 13 турниров ATP (из них 7 в одиночном разряде).
Его лучшая позиция в одиночном рейтинге — 12 (в марте 2015 года). За карьеру он одержал 506 побед (39 из них — над топ-10).
С 2019 года Лопес работает директором «Мастерса» в Мадриде. В июне его также назначили директором Кубка Дэвиса.
Ханфманн в полуфинале турнира сыграет с победителем матча Адриан Маннарино (Франция, 4) — Корантен Муте (Франция)
Мальорка (Испания)
Турнир ATP Mallorca Championships
Призовой фонд 915?630 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Янник Ханфманн (Германия) — Фелисиано Лопес (Испания, WC) — 6:2, 6:4