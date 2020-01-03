Кирьос чуть не расплакался, говоря о лесных пожарах в Австралии
19:44
Австралийский теннисист Ник Кирьос с трудом сдержал слезы после матча ATP Cup против Яна-Леннарда Штруффа, говоря о лесных пожарах в его стране. Ранее он заявил, что будет жертвовать пострадавшим от пожаров по 200 долларов за каждый эйс в Австралии.
— Тяжело видеть, что в моем городе сейчас самый грязный воздух в мире, — сказал Кирьос. — Тяжело выходить на корт и думать о теннисе. Меня не волнует похвала. Главное, что у меня есть возможность что-то сделать.
«It's bigger than tennis.»— Wide World of Sports (@wwos) January 3, 2020
All class from Nick Kyrgios. ???
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