Рууд оценил свою игру в матче с Баесом в первом круге турнира в Гамбурге

Норвежец Каспер Рууд прокомментировал победу над аргентинцем Себастьяном Баесом (6:3, 1:6, 6:3) в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге.

«Это было очень трудно. Себастьян — отличный соперник. За последний год он очень вырос. Требуется некоторое время, чтобы приспособиться к новым условиям. Сегодня нам пришлось играть в помещении под крышей, а на грунте это имеет значение. Здесь очень влажно, мячи тяжелые, поэтому нужно время, чтобы приспособиться. Я хорошо начала, но второй сет был не очень удачным. В последнем я боролась изо всех сил и рад, что прошел дальше», — приводит слова Рууда сайт ATP.

Во втором круге первый «сеянный» турнира Рууд встретится с чилийцем Кристианом Гарином.