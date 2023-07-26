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26 июля, 23:31

Рууд оценил свою игру в матче с Баесом в первом круге турнира в Гамбурге

Ана Горшкова
Корреспондент
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Норвежец Каспер Рууд прокомментировал победу над аргентинцем Себастьяном Баесом (6:3, 1:6, 6:3) в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге.

«Это было очень трудно. Себастьян — отличный соперник. За последний год он очень вырос. Требуется некоторое время, чтобы приспособиться к новым условиям. Сегодня нам пришлось играть в помещении под крышей, а на грунте это имеет значение. Здесь очень влажно, мячи тяжелые, поэтому нужно время, чтобы приспособиться. Я хорошо начала, но второй сет был не очень удачным. В последнем я боролась изо всех сил и рад, что прошел дальше», — приводит слова Рууда сайт ATP.

Во втором круге первый «сеянный» турнира Рууд встретится с чилийцем Кристианом Гарином.

Теннис
Каспер Рууд
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