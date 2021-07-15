Карреньо Буста обыграл Табернера во втором раунде турнира в Гамбурге
19:12
Испанский теннисист Пабло Карреньо Буста победил своего соотечественника Карлоса Табернера (7:5, 6:4) во втором раунде турнира АТР в Гамбурге (Германия).
Следующим соперником испанца станет серб Душан Лайович.
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg European Open
Призовой фонд 1 030 900 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Пабло Карреньо Буста (Испания, 2) — Карлос Табернер (Испания, Q) — 7:5, 6:3
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