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Бублик обыграл Юнга и вышел в полуфинал турнира в Ньюпорте

21:26
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Казахстанский теннисист Александр Бублик победил представителя Тайваня Джейсона Юнга (6:2, 6:4) в 1/4 финала турнира АТР в Ньюпорте (США).

Матч продолжался 1 час 17 минут. В полуфинале соперником Бублика станет победитель пары Джек Сок (США) — Кевин Андерсон (ЮАР).

Ньюпорт (США)

Турнир ATP Hall of Fame Open

Призовой фонд 466 870 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Бублик (Казахстан, 1) — Джейсон Юнг (Тайвань) — 6:2, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора

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