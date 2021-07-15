Бублик обыграл Юнга и вышел в полуфинал турнира в Ньюпорте
21:26
Казахстанский теннисист Александр Бублик победил представителя Тайваня Джейсона Юнга (6:2, 6:4) в 1/4 финала турнира АТР в Ньюпорте (США).
Матч продолжался 1 час 17 минут. В полуфинале соперником Бублика станет победитель пары Джек Сок (США) — Кевин Андерсон (ЮАР).
Ньюпорт (США)
Турнир ATP Hall of Fame Open
Призовой фонд 466 870 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Бублик (Казахстан, 1) — Джейсон Юнг (Тайвань) — 6:2, 6:4
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