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Сегодня, 20:13

Карлос Алькарас выиграл турнир в Барселоне

Иван Шитик
Корреспондент
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Испанец Карлос Алькарас стал победителем турнира в Барселоне. В финале он обыграл соотечественника Пабло Карреньо Бусту в двух сетах — 6:3, 6:2.

Длительность поединка составила 1 час 7 минут. Карлос дважды подал навылет, оформил четыре брейка и однажды ошибся при подаче. Пабло не сделал эйсов и брейков, а также допустил одну двойную ошибку.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 661 825 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 5) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 8) — 6:3, 6:2

Карлос Алькарас
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