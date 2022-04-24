Карлос Алькарас выиграл турнир в Барселоне

Испанец Карлос Алькарас стал победителем турнира в Барселоне. В финале он обыграл соотечественника Пабло Карреньо Бусту в двух сетах — 6:3, 6:2.

Длительность поединка составила 1 час 7 минут. Карлос дважды подал навылет, оформил четыре брейка и однажды ошибся при подаче. Пабло не сделал эйсов и брейков, а также допустил одну двойную ошибку.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 661 825 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 5) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 8) — 6:3, 6:2