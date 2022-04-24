Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:05

Джокович извинился перед болельщиками за поражение от Рублева в финале турнира в Белграде

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Первая ракетка мира Новак Джокович попросил прощения у болельщиков после поражение в финале турнира в Белграде от Андрея Рублева.

«Я приношу извинения за то, как сложился третий сет. Это индивидуальный вид спорта, и когда что-то ломается, весь двигатель уже не работает. Было много эмоций и спасибо вам за то, что подтолкнули меня к финалу», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0 в пользу россиянина. Соперники провели на корте два часа 27 минут.

Для 24-летнего Рублева это 11-й титул в карьере и третий в нынешнем сезоне.

Андрей Рублев
Новак Джокович
1
0
Читайте также
«И тут он как попер на Старостина...» Вратаря «Спартака» надломил матч за сборную. Повесился в 32 года
У России восходит новая звезда тенниса. Андрей Рублев пережил перелом позвоночника и депрессию, а теперь пишет музыку и выносит Джоковича
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Это был великолепный матч». Рублев поделился эмоциями после победы над Джоковичем

Карлос Алькарас выиграл турнир в Барселоне
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости