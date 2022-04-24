Джокович извинился перед болельщиками за поражение от Рублева в финале турнира в Белграде

Первая ракетка мира Новак Джокович попросил прощения у болельщиков после поражение в финале турнира в Белграде от Андрея Рублева.

«Я приношу извинения за то, как сложился третий сет. Это индивидуальный вид спорта, и когда что-то ломается, весь двигатель уже не работает. Было много эмоций и спасибо вам за то, что подтолкнули меня к финалу», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0 в пользу россиянина. Соперники провели на корте два часа 27 минут.

Для 24-летнего Рублева это 11-й титул в карьере и третий в нынешнем сезоне.