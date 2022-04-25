Джокович увеличил отрыв от Медведева в рейтинге ATP, Рублев остался на восьмом месте

На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг теннисистов по состоянию на 25 апреля.

Первой ракеткой мира остался серб Новак Джокович. Россиянин Даниил Медведев занимает второе место. Однако по итогам игровой недели отрыв сербского теннисиста увеличится до 320 очков.

Андрей Рублев остался на восьмой позиции в рейтинге. В воскресенье россиянин обыграл Джоковича в финале трунира в Белграде.

На 9-е место поднялся 18-летний испанец Карлос Алькарас, который в выходные выиграл турнир в Барселоне. Ранее он занимал 11-е место.

Карен Хачанов остался на 26-м месте. Аслан Карацев потерял три позиции и тперь занимает 33-е место.

Рейтинг АТР (25 апреля)

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8400 очков

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8080

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7465

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6435

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5700

6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4570

7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4110

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4025

9 (11). Карлос Алькарас (Испания) — 3827

10 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625

26 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1633...

33 (30). Аслан Карацев (Россия) — 1253.