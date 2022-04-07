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Сегодня, 09:12

Карлос Алькарас рассказал, как относится к сравнениям с Рафаэлем Надалем

Виктория Кравченко
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Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что его часто сравнивают с Рафаэлем Надалем. Спортсмен заявил, что становится счастливее, когда Надаль дает ему советы.

«Об этом уже несколько лет говорят в социальных сетях. Но я не думаю об этом. Я думаю о себе, о теннисе, о своем прогрессе. Комплименты и советы Рафы делают меня счастливым», — цитирует Алькараса Tennis World USA, ссылаясь на We Love Tennis.

Ранее Алькарас стал победителем турнира в Майами.

Теннис
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
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