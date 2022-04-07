Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:09

Берреттини сообщил, что пропустит три ближайших турнира ATP

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Итальянский теннисист Маттео Берреттини сообщил, что пропустит все грунтовые турниры в этом сезоне.

«После консультации с медиками мы с командой решили, что крайне важно не форсировать мое восстановление. Поэтому решили, что я должен отказаться от участия в турнирах в Монте-Карло, Мадриде и Риме, чтобы у меня было достаточно времени для возвращения на самый высокий уровень.

Сниматься с этих турниров, особенно с Рима, было чрезвычайно трудно, однако это правильное решение, которое позволит соревноваться еще много лет на самом высоком уровне и бороться за крупнейшие трофеи. Большое спасибо за поддержку. Мое восстановление идет по плану, и я с нетерпением жду скорой встречи с вами на корте», — приводит слова Берреттини журналистка Рем Абуллейл в Twitter.

30 марта Берреттини рассказал, что перенес операцию на правой руке.

Источник: https://twitter.com/ReemAbulleil/status/1511999740338126854
Теннис
Маттео Берреттини
0
Читайте также
Худеем с эндокринологом. Главные правила для тех, кто хочет привести себя в форму
Крошечная зарплата, обет молчания и голы в плей-офф: как форвард ЦСКА Александр Попов в 41 год стал главным «дедом» КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карлос Алькарас рассказал, как относится к сравнениям с Рафаэлем Надалем
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости