Берреттини сообщил, что пропустит три ближайших турнира ATP

Итальянский теннисист Маттео Берреттини сообщил, что пропустит все грунтовые турниры в этом сезоне.

«После консультации с медиками мы с командой решили, что крайне важно не форсировать мое восстановление. Поэтому решили, что я должен отказаться от участия в турнирах в Монте-Карло, Мадриде и Риме, чтобы у меня было достаточно времени для возвращения на самый высокий уровень.

Сниматься с этих турниров, особенно с Рима, было чрезвычайно трудно, однако это правильное решение, которое позволит соревноваться еще много лет на самом высоком уровне и бороться за крупнейшие трофеи. Большое спасибо за поддержку. Мое восстановление идет по плану, и я с нетерпением жду скорой встречи с вами на корте», — приводит слова Берреттини журналистка Рем Абуллейл в Twitter.

30 марта Берреттини рассказал, что перенес операцию на правой руке.