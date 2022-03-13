Карен Хачанов во втором круге в Индиан-Уэллсе проиграл американцу Джексону Бруксби

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе американцу Джексону Бруксби (0:6, 3:6). Матч длился на протяжении 1 часа 19 минут.

Бруксби в третьем круге сыграет с победителем пары Джек Сок (США, WC) — Стефанос Циципас (Греция, 5).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дженсон Бруксби (США) — Карен Хачанов (Россия, 25) — 6:0, 6:3