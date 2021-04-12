Карен Хачанов поднялся на 23-е место в рейтинге ATP

Сегодня, 12 апреля, на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов появился обновленный рейтинг. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 24-го на 23-е место. Даниил Медведев остался на втором месте, Андрей Рублев — восьмой, Аслан Карацев опустился с 28-го на 29-е место.

Рейтинг ATP от 12 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 963 очка

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 030

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 670

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8 660

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7 040

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6 125

7 (7). Роджер Федерер (Швейцария) — 5 875

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5 400

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 720

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 453...

23 (24). Карен Хачанов (Россия) — 2 280...

29 (28). Аслан Карацев (Россия) — 1 918