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Матч Карацева на турнире в Монте-Карло возобновился после пятичасовой паузы

17:32
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Российский теннисист Аслан Карацев вернулся на корт в матче 1-го круга турнира в Монте-Карло (Монако) против итальянца Лоренцо Музетти.

Встречу пришлось остановить после седьмого гейма первого сета из-за дождя. Счет 4:3 в пользу россиянина, первым подавать после паузы будет Карацев.

В случае победы во втором круге Карацев сыграет против четвертой «ракетки» мира Стефаноса Циципаса, для которого это будет первый матч на турнире.

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