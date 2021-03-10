Карацев вылетел во втором круге турнира в Дохе

Россиянин Аслан Карацев закончил выступления на теннисном турнире в Дохе. В матче второго круга он уступил Доминику Тиму из Австрии, который был посеян под первым номером.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 787 930 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Доминик Тим (Австрия, 1) — Аслан Карацев (Россия, WC) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:2

Денис Шаповалов (Канада, 4) — Вашек Поспишил (Канада) — 7:5, 6:4

Роберто Баутиста Агут (Испания, 5) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 6:3