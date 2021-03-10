Турсунов: «Даже если в Урюпинске построим миллион кортов, люди с их уровнем доходом не будут туда ходить»

Бывший российский теннисист, тренер Андрей Турсунов высказался о проблемах массового тенниса в стране. По его словам, проблемой развития игры остается низкий уровень доходов россиян.

«Очень тяжело создать массовость, когда население не зарабатывает достаточно много, — цитирует metaratings.ru Турсунова. — В Америке у людей в небольшом городе есть местный клуб или несколько бесплатных кортов, но даже если мы в условном Урюпинске построим миллион кортов, люди с их уровнем доходов не будут туда ходить. Там люди пытаются просто выжить, им есть нечего, не то что платить за детский спорт.

Нет продолжения детского и юношеского спорта в университетский. Нет культуры не только теннисной, а в целом спортивной. Наверное, Москва и Питер — исключения. Но в регионах точно и зарплаты поменьше, и желания".