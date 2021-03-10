Хачанов обыграл Макдональда во втором раунде турнира в Марселе

Российский теннисист Карен Хачанов победил американца Маккензи Макдональда (7:6 (7:4), 6:4) в матче второго раунда турнира АТР в Марселе (Франция).

Матч продолжался один час и 56 минут. Соперником Хачанова в 1/4 финала станет австралиец Мэттью Эбден.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 334 240 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 3) — Маккензи Макдональд (США) — 7:6 (7:4), 6:4

Мэттью Эбден (Австралия, Q) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:2, 6:2

Первый круг

Кэмерон Норри (Великобритания) — Констан Лестьенн (Франция, Q) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:3