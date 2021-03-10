Хачанов обыграл Макдональда во втором раунде турнира в Марселе
20:16
Российский теннисист Карен Хачанов победил американца Маккензи Макдональда (7:6 (7:4), 6:4) в матче второго раунда турнира АТР в Марселе (Франция).
Матч продолжался один час и 56 минут. Соперником Хачанова в 1/4 финала станет австралиец Мэттью Эбден.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 334 240 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 3) — Маккензи Макдональд (США) — 7:6 (7:4), 6:4
Мэттью Эбден (Австралия, Q) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:2, 6:2
Первый круг
Кэмерон Норри (Великобритания) — Констан Лестьенн (Франция, Q) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:3
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...