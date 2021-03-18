Харрис обыграл Нишикори в четвертьфинале турнира в Дубае

Теннисист из ЮАР Ллойд Харрис победил японца Кеи Нишикори (6:1, 3:6, 6:3) в 1/4 финала турнира АТР в Дубае (ОАЭ). В полуфинале его соперником станет канадец Денис Шаповалов.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 897 805 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ллойд Харрис (ЮАР, Q) — Кеи Нишикори (Япония) — 6:1, 3:6, 6:3