Харрис обыграл Нишикори в четвертьфинале турнира в Дубае
21:10
Теннисист из ЮАР Ллойд Харрис победил японца Кеи Нишикори (6:1, 3:6, 6:3) в 1/4 финала турнира АТР в Дубае (ОАЭ). В полуфинале его соперником станет канадец Денис Шаповалов.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 1 897 805 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ллойд Харрис (ЮАР, Q) — Кеи Нишикори (Япония) — 6:1, 3:6, 6:3
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...