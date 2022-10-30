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Сегодня, 12:27

Карацев возобновил сотрудничество с белорусским тренером Яцыком

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Аслан Карацев сообщил, что возобновил сотрудничество с белорусским тренером Егором Яцыком.

«Хочу сообщить, что возобновил работу с Егором Яцыком. Этот год был для меня непростым, я принял несколько неверных решений. Теперь все хорошо, мы готовы работать еще усерднее!» — написал Карацев в своих соцсетях.

Карацев и Яцык сотрудничали c 2019 по 2021 годы. Под его руководством 29-летний россиянин из топ-500 попал в топ-20, дошел до полуфинала Australian Open и взял два титула ATP. С июля 2022 года специалист входит в команду Романа Сафиуллина.

Отметим, что в 2022 году Карацев вначале работал с испанец Габриэль Трухильо-Солер, а с июня сотрудничал с Борисом Собкиным. На данный момент он занимает 60-е место в рейтинге ATP. В 2022 году Карацев выиграл один титул ATP 250 в Сиднее.

Теннис
Аслан Карацев
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