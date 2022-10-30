Руне поделился ожиданиями от матча против Оже-Альяссима в финале турнира в Базеле

Датский теннисист Хольгер Руне поделился ожиданиями от матча против Феликса Оже-Альяссима в финале турнира ATP 500 в Базеле.

На счету Руне девять выигранных матчей подряд, а у Оже-Альяссима — 12.

«Одна из серий теперь прервется. Посмотрим. Надеюсь, не моя. Я просто стараюсь сосредоточиться. Феликс сейчас играет в отличный теннис — не только на подаче, а вообще. Я очень рад еще одному классному финалу. Надеюсь, теннис там будет очень хорошим», — приводит слова Руне сайт ATP.