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Руне — о финале с Оже-Альяссимом в Базеле: «Надеюсь, что прервется не моя серия побед»

Руне поделился ожиданиями от матча против Оже-Альяссима в финале турнира в Базеле
Анна Горшкова
Корреспондент
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Датский теннисист Хольгер Руне поделился ожиданиями от матча против Феликса Оже-Альяссима в финале турнира ATP 500 в Базеле.

На счету Руне девять выигранных матчей подряд, а у Оже-Альяссима — 12.

«Одна из серий теперь прервется. Посмотрим. Надеюсь, не моя. Я просто стараюсь сосредоточиться. Феликс сейчас играет в отличный теннис — не только на подаче, а вообще. Я очень рад еще одному классному финалу. Надеюсь, теннис там будет очень хорошим», — приводит слова Руне сайт ATP.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/rune-bautista-agut-vienna-2022-sf
Теннис
Феликс Оже-Альяссим
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