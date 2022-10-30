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Сегодня, 18:26

Медведев победил Шаповалова в финале турнира в Вене

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл канадца Дениса Шаповалова в финале турнира в Вене (Австрия) — 4:6, 6:3, 6:2.

Медведев совершил 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнта из 11 попыток. У Шаповалова — 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 из 9 по реализованным брейк-пойнтам.

Для Медведева это 15-й титул ATP в карьере.

Ранее победитель US Open-2021 квалифицировался на итоговый турнир в Турине.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 349 180 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Даниил Медведев (Россия, 1) — Денис Шаповалов (Канада) — 4:6, 6:3, 6:2

Теннис
Даниил Медведев
Денис Шаповалов
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